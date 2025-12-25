На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В документах по делу Эпштейна нашли обвинение против Трампа

Time: в документах по делу Эпштейна есть обвинение Трампа в изнасиловании
true
true
true
close
Today/YouTube

В документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружилось обвинение президента США Дональда Трампа в изнасиловании. Об этом сообщает The Times.

Источник обвинения, которое упоминается в одном из файлов, не указан, поскольку имена и другие идентифицирующие данные были отредактированы.

В документе упоминается рассказ водителя лимузина, имя которого тоже засекречено, об очень тревожном разговоре с участием Трампа. Он состоялся в 1995 году, тогда действующий президент ехал в аэропорт. Во время телефонного диалога Трамп неоднократно произносил имя «Джеффри» и упоминал о «насилии над какой-то девушкой».

Также в файле упоминается, что неназванная женщина заявила, что «он изнасиловал ее», имея в виду Трампа, и что «Дональд Трамп изнасиловал ее вместе с Джеффри Эпштейном».

Минюст США опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в России оценили шансы на импичмент Трампу.

