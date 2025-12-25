На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Bloomberg сообщил о возобновлении закупок российской нефти индийской Reliance

Bloomberg: индийская Reliance Industries возобновила закупки российской нефти
true
true
true
close
JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Крупнейший нефтепереработчик Индии Reliance Industries Ltd. возобновил закупки российской нефти для своего завода в штате Гуджарат. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что компания приобретает российскую нефть со скидкой через поставщиков, которые не попали под санкции.

Reliance зафрахтовала танкеры класса Aframax у компании RusExport и доставляет нефть на НПЗ мощностью 660 тыс. баррелей в сутки для внутреннего рынка.

Индийские чиновники считают, что поставки могут частично компенсировать резкое сокращение импорта российской нефти, которое в декабре 2025 года могло сократиться более чем в два раза.

20 октября американский президент Дональд Трамп сообщил, что Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от закупок российской нефти. По словам главы Белого дома, он разговаривал с Нарендрой Моди, и тот заявил ему, «что не собирается связываться с российской нефтью».

Ранее танкер с российской нефтью замедлил ход на пути в Индию.

