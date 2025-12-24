«Нарушения существенные». ВС указал на ошибки судов по делу Долиной

Верховный суд опубликовал постановление по делу певицы Ларисы Долиной, в котором говорится, что предыдущие инстанции грубо нарушили права покупательницы ее квартиры Полины Лурье, отменив сделку без возвращения денег. Также сообщается, что во время общения с мошенниками у артистки формировались «расстройства приспособительных реакций».

Верховный суд (ВС) России обнародовал постановление по делу спорной квартиры певицы Ларисы Долиной, в котором сказано, что судьи нижестоящих инстанций нарушили права покупательницы жилья — Полины Лурье. Документ опубликован на сайте ВС.

«В силу положений статьи Гражданского кодекса РФ является недопустимым, даже при наличии всех условий, позволяющих истцу оспорить сделку как совершенную под влиянием существенного заблуждения, неприменение судом двусторонней реституции (последствия признания сделки недействительной, при котором стороны возвращают все полученное ими) <…>, поскольку суд вправе не применять последствия недействительности сделки лишь в строго определенных законом случаях, к которым удовлетворение иска в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации не относится.

Изложенное было неправомерно проигнорировано судами при разрешении исковых требований Долиной Л. А.»,

— сказано в постановлении.

Другими словами, Верховный суд указал, что при возвращении квартиры продавцу он обязан отдать полученные в ходе сделки деньги . Также в высшей инстанции констатировали, что предыдущие суды допустили «существенные нарушения норм права».

Кроме того, в документе раскрыто, что, хотя ранее у Долиной не было никаких психических расстройств, во время действий мошенников у нее «на фоне имеющихся личностных особенностей отмечалось изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций». В этой связи на фоне эмоционального напряжения она была неспособна к полноценному осмыслению действий аферистов и к прогнозированию последствий своих поступков. Тем не менее она, хоть и заблуждалась в мотивах сделки, считая, что она фиктивная, все равно понимала природу сделки купли-продажи, указали в ВС.

«Дееспособный гражданин должен в первую очередь самостоятельно отвечать за последствия своего поведения, что следует в том числе из смысла положений закона, закрепляющих основные начала гражданского законодательства»,

— говорится в документе.

Также судьи указали, что признание сделки по продаже квартиры Долиной недействительной «создает угрозу для стабильности» рынка жилья , поскольку способно подорвать доверие к механизму.

Дело Долиной: история аферы и трех судов

Как сказано в материалах дела, в апреле 2024 года с Ларисой Долиной связались телефонные мошенники. Они представились правоохранителями и убедили ее «содействовать» им, продав свою квартиру. Аферисты заявили певице, что сделка будет фиктивной. Уже в мае артистка с помощью риелторов выставила недвижимость на продажу, после чего квартирой заинтересовалась Полина Лурье. 24 мая стороны заключили предварительный договор купли-продажи на сумму 112 млн рублей. 20 июня квартира была окончательно продана. А уже 3 августа Долина пошла в полицию и написала заявление о том, что стала жертвой мошенников, которым передала все средства, полученные за жилье.

Затем певица обратилась в Мосгорсуд, который принял решение об аннулировании сделки и возвращении права собственности Долиной . При этом ее не обязали возвращать Лурье деньги, указав, что компенсацию следует требовать с аферистов, а не их жертвы. Позже суд второй инстанции подтвердил решение первой.

На этом фоне на рынке вторичного жилья получила распространение так называемой схемы Долиной — продавцы, в том числе заключившие сделки несколько лет назад, стали обращаться в полицию, называя себя жертвами мошенников, после чего добиваться возвращения им квартир. Добросовестные покупатели при этом оставались и без жилья, и без денег.

Тем временем россияне, осудив поступок певицы, принялись «отменять» ее, массово сдавая билеты на концерты.

Позже Лурье и ее адвокат обратились в Верховный суд. Заседание коллегии по гражданским делам, на котором рассматривалось дело Долиной, состоялось 16 декабря. Судьи постановили отменить решение двух нижестоящих инстанций, оставив право собственности за Лурье . При этом иск покупательницы жилья о выселении певицы был отправлен на повторное рассмотрение. Самой Долиной разрешили жить в спорной квартире до нового решения суда.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с aif.ru предположил, что у певицы нет шансов выиграть на новом заседании. Он раскрыл вероятный сценарий развития истории:

«Приставы возбудят исполнительное производство, предложат должнику в добровольном порядке исполнить судебный акт, дадут на это несколько дней. В случае отказа исполнение решения суда будет происходить принудительно: вскроют дверь и выселят».

Хаминский назвал маловероятными попытки Долиной препятствовать исполнению этого решения, поскольку этот шаг еще больше бы навредил ее имиджу.