В России допустили снижение ключевой ставки до 11%

ЦБ может снизить ключевую ставку с 16% до 11–12,5% к концу 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Банк России будет продолжать проявлять и в 2026 году высокий уровень осторожности при снижении ключевой ставки. Лично я не сомневаюсь, что в феврале выбранный курс на снижение ключевой ставки будет продолжен и ставка будет снижена в шестой раз подряд. На заседании в феврале мы увидим более уверенное снижение — до 15%. С учетом складывающейся социально-экономической ситуации и параметров проводимой денежно-кредитной политики в следующем 2026 году полагаю, что мы вполне можем увидеть к концу 2026 года ключевую ставку на уровне 11–12,5%», — отметил Балынин.

По словам экономиста, решение снизить ключевую ставку с 16,5 до 16% 19 декабря дало очень конкретный и понятный сигнал от ЦБ: выбранный в июне 2025 года курс на смягчение денежно-кредитной политики не изменяется, он будет продолжаться дальше и в 2026 году.

Эксперт уточнил, что ставки по вкладам и кредитам всегда идут вслед за ключевой ставкой, это закономерная и логичная траектория. По словам Балынина, в настоящее время есть две тенденции: во-первых, ключевая ставка снижается, а, во-вторых, есть понимание продолжения дальнейшей понижательной динамики в части ее значения.

По мнению экономиста, отсюда и будет складываться политика банков в части предложений по банковским вкладам. При этом именно банковский вклад будет оставаться и в 2026 году самым лучшим финансовым инструментом для размещения имеющихся сбережений, уверен Балынин. По его словам, вклад — это финансовый инструмент, одновременно обладающий нулевым риском и высоким уровнем доходности. Средства в каждом банке застрахованы АСВ с учетом начисленных процентов до 1,4 млн рублей. Соответственно, если у банка будет отозвана лицензия, то вкладчик ничего не потеряет в пределах данной суммы.

ЦБ в настоящее время не оказывает влияния на курсы валют изменением ключевой ставки, подчеркнул Балынин. По его словам, снижение ключевой ставки — это продолжение выбранного регулятором курса на смягчение денежно-кредитной политики в контексте обеспечения устойчивого социально-экономического роста России. Поэтому курс рубля будет складываться на крепких уровнях вне зависимости от решений Банка России по уровню ключевой ставки, подытожил Балынин.

ЦБ в 2025 году снизил ключевую ставку на 5 процентных пунктов: с 21 до 16%. Это происходило на пяти заседаниях подряд.

