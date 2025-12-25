На подлете к Москве сбит беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере Max о ликвидации еще одного БПЛА противника, летевшего к столице.

Его пост опубликован в 0:35. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Накануне столицу попытались атаковать 16 БПЛА. Последний налет произошел около 21:24.

В Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над девятью регионами страны 29 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. В Белгородской области уничтожили 10 БПЛА, в Брянской — семь, три --в небе Московского региона (один из беспилотников летел на столицу), по два — в Воронежской, Орловской и Ростовской областях и по одному — в Калужской, Курской и Тульской.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.