На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На подлете к Москве сбит беспилотник

Собянин: вражеский беспилотник уничтожен на подлете к Москве
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере Max о ликвидации еще одного БПЛА противника, летевшего к столице.

Его пост опубликован в 0:35. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Накануне столицу попытались атаковать 16 БПЛА. Последний налет произошел около 21:24.

В Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над девятью регионами страны 29 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. В Белгородской области уничтожили 10 БПЛА, в Брянской — семь, три --в небе Московского региона (один из беспилотников летел на столицу), по два — в Воронежской, Орловской и Ростовской областях и по одному — в Калужской, Курской и Тульской.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами