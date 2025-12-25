На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ужесточение миграционной политики США не сказалось на числе выигравших грин-карту

Миграционная политика Трампа не снизила число выигравших грин-карту на 2026 год
Evgenia Parajanian/Shutterstock/FOTODOM

Ужесточение миграционной политики администрации президента Дональда Трампа не привело к уменьшению числа победителей лотереи на грин-карты США. Об этом сообщает РИА Новости.

На участие в лотерее грин-карт на 2026 финансовый год был подан почти 21 млн заявок. Из них право претендовать на иммиграционную визу получили 129 516 человек с учетом членов их семей.

В то же время в лотерее грин-карт, которая проводилась до начала второй каденции Трампа, было отобрано 131 060 кандидатов из примерно 20 млн заявок.

Победа в лотерее грин-карт не предоставляет автоматического получения вида на жительство в США. Отобранные участники получают возможность подать заявление на иммиграционную визу в рамках ежегодной квоты, составляющей около 55 тыс. виз. Но в следующем году из-за корректировок законодательства фактическое число доступных виз уменьшится примерно до 51 850.

19 декабря власти США на время приостановили программу розыгрыша грин-карт из-за того, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну по этой программе.

В Госдуме предложили разыгрывать русские грин-карты среди американцев

