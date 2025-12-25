25 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

25 декабря в мире отмечают католическое Рождество. Православная церковь в этот день чтит память святителя Спиридона Тримифунтского. Россияне продолжают готовиться к новогодним праздникам. Сегодня, например, можно отпраздновать День дарения елочных шаров. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 25 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 25 декабря

Католическое Рождество

Рождество Христово — один из главных праздников в христианском мире. В ночь на 25 декабря его отмечают западные христиане. Торжество, посвященное рождению Иисуса Христа в Вифлееме, символизирует надежду, мир и обновление.

В странах Европы и в США Рождество празднуют так же широко, как в России Новый год. Религиозные традиции этого дня сочетаются со светскими. К Рождеству наряжают елки, украшают дома. Улицы городов переливаются огнями, неповторимую праздничную атмосферу создают рождественские ярмарки, арт-объекты, инсталляции.

Сам праздник принято отмечать в семейном кругу за общим столом. Рождественское меню зависит от страны, но чаще всего оно включает мясные блюда, запеченную индейку или гуся, а также сладости и выпечку с праздничной символикой. Принято обмениваться подарками, смотреть рождественские фильмы. Дети наутро проверяют, что принес им на праздник добрый волшебник Санта-Клаус.

Нардуган

Нардуган — древний праздник, связанный с зимним солнцестоянием. Его отмечают некоторые народности Поволжья: башкиры, удмурты, чуваши, частично татары. Название переводится с тюркского как «рожденный солнцем» и отражает главный смысл торжества — возвращение света и постепенное увеличение дня после самой длинной ночи в году.

Традиционно Нардуган праздновали весело и шумно. По домам ходили ряженые, они желали хозяевам здоровья, достатка и благополучия. В ответ гостей угощали, как это делали во время святочных колядок. Важной частью праздника были гадания. Сейчас праздник находит свое отражение в творчестве фольклорных коллективов.

День гравимассы

День гравимассы, также известный как Newtonmas, — неофициальный научный праздник, который отмечают в день рождения Исаака Ньютона (по старому стилю). Дата популярна среди ученых, студентов и любителей науки. Она возникла как своеобразная альтернатива рождественским торжествам и посвящена научным достижениям, прежде всего открытию закона всемирного тяготения. Название Grav Mass отсылает к ключевым элементам ньютоновской формулы — массе и гравитационной постоянной.

Смысл этого дня — напомнить о роли научного знания и рационального мышления в развитии человечества. Приверженцы такого подхода в День гравимассы иронично обыгрывают рождественскую символику, заменяя ее отсылками к физике, математике и истории науки. Популярностью пользуются забавные картинки и лекции, посвященные Ньютону и его открытиям.

День дарения елочных шаров

Этот теплый и уютный праздник связан с предновогодними традициями, когда принято дарить елочные украшения друзьям, коллегам и родственникам, а также пополнять свои запасы праздничного декора.

Считается, что первые елочные шары появились в Саксонии в XVI веке. Согласно другой версии, их начали изготавливать в Германии в 1848 году из-за неурожая яблок, которыми обычно украшали елки. Тогда стеклодувы в Тюрингии сделали стеклянные «яблоки», что положило начало массовому производству елочных игрушек.

close oatawa/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 25 декабря в других странах

День туласи — Индия. Праздник отмечают в честь священного растения — базилика, или туласи, который в индуизме считается воплощением богини и символом чистоты, женственности и материнства. Растение широко используется в религиозных обрядах, аюрведической медицине, а многие семьи выращивают его у себя дома.

День без буквы «Л» — США. Неофициальный праздник-челлендж, в ходе которого участники стараются прожить день, не используя букву L в речи и письме. Он воспринимается как языковая игра и тренировка креативного мышления.

День Каид-и-Азама — Пакистан. Национальный праздник в честь дня рождения Мухаммеда Али Джинны — основателя Пакистана, известного как Каид-и-Азам — «великий вождь». В стране проходят торжественные церемонии, возложение венков и мероприятия, посвященные его политическому наследию.

Религиозные праздники 25 декабря

День памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского

Спиридон Тримифунтский — один из самых почитаемых святых в христианском мире. Он родился на Кипре в конце III века, был простым пастухом, но прославился своей глубокой верой, смирением и милосердием. В своих делах он стремился подражать ветхозаветным праведникам. Бог наделил его даром прозорливости, исцеления неизлечимых больных, изгнания бесов и воскрешения мертвых. После смерти жены Спиридон был избран епископом города Тримифунта. Спиридон Тримифунтский участвовал в I Вселенском соборе в Никее в 325 году, где отстаивал православное учение, поражая современников силой своей веры.

close Julia Raketic/Shutterstock/FOTODOM

Православная церковь 25 декабря также чтит память: • преподобного Ферапонта Монзенского,

• священномученика Александра, епископа Иерусалимского,

• мученика Разумника (Синезия).



Католическая церковь в этот день вспоминает:



• священномученика Александра Иерусалимского, епископа;

• мученицу Анастасию, деву из г. Сирмий;

• блаженного Неру Толомею;

• святого Альберта Чмиеловского, создателя мужского и женского орденов помощи бедным в городе Кракове

и других.

Рождество Христово у католиков

Рождество считается одним из главных христианских праздников, его отмечают в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. С 24 на 25 декабря Рождество празднует Римско-католическая церковь, а также многие протестантские конфессии и некоторые православные церкви, использующие новоюлианский календарь. В католическом литургическом календаре Рождеству предшествует период Адвента. Это время ожидания праздника, покаяния и размышлений о приходе Христа на землю.

Центральное событие празднования — рождественская месса, которая начинается в полночь. В католических храмах совершается несколько богослужений — ночное, утреннее и дневное, каждое из которых имеет особое литургическое значение. Праздник продолжается восемь дней, образующих Октаву Рождества: с 25 декабря по 1 января.

Народные праздники и приметы 25 декабря

Спиридон Солнцеворот

В народном календаре день памяти Спиридона Тримифунтского получил название Спиридон Солнцеворот. Считалось, что с этого времени солнце «поворачивает на лето», а дни начинают постепенно прибавляться. Спиридона почитали как покровителя домашнего благополучия и труда. Ему молились о достатке, мире в семье и помощи в жизненных испытаниях. В старину в этот день старались не заниматься тяжелой работой, а посвятить время отдыху, играм и гаданиям.

По традиции разводили костры, пекли караваи с символическими узорами и проводили обряды на защиту дома. Например, считалось, что если вбить топор в порог избы, можно защитить свое жилище от нечистой силы.

Приметы

Если сегодня солнечно, Святки будут ясными.



Солнечная погода сулит морозный Новый год, а пасмурная с инеем — теплый.



Какая погода в этот день, таким будет и 31 декабря.



Пасмурное утро — к ранней весне.



Ясная ночь обещает суровую зиму и жаркое лето.



Какие исторические события произошли 25 декабря

1492 год — Христофор Колумб основал на острове Эспаньола первое испанское поселение в Новом Свете — Ла-Навидад.



— Христофор Колумб основал на острове Эспаньола первое испанское поселение в Новом Свете — Ла-Навидад. 1759 год — в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые получил твердую ртуть.



— в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые получил твердую ртуть. 1917 год — на Украине провозглашена Советская власть.



— на Украине провозглашена Советская власть. 1946 год — в СССР под руководством Игоря Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.

close Игорь Курчатов, 1939 год РИА Новости

1950 год — из Вестминстерского аббатства похищен Скунский камень весом 152 кг. Священную реликвию, на которой короновались шотландские и английские монархи, украли четверо студентов из университета Глазго. Спустя год с небольшим они сами сообщили полиции о местонахождении камня.



— из Вестминстерского аббатства похищен Скунский камень весом 152 кг. Священную реликвию, на которой короновались шотландские и английские монархи, украли четверо студентов из университета Глазго. Спустя год с небольшим они сами сообщили полиции о местонахождении камня. 1979 год — начался ввод советских войск в Афганистан.



— начался ввод советских войск в Афганистан. 1989 год — на территории воинской части города Тырговиште расстреляны румынский лидер Николае Чаушеску и его супруга.

Расстрел у солдатского сортира. Кому была выгодна казнь Николае Чаушеску Николае Чаушеску, правивший Румынией почти четверть века, расставлял по всем важным государственным... 25 декабря 23:22

1990 год — заработал первый в мире веб-сайт info.cern.ch, созданный Тимом Бернерсом-Ли.



— заработал первый в мире веб-сайт info.cern.ch, созданный Тимом Бернерсом-Ли. 1991 год — президент СССР Михаил Горбачев ушел в отставку, над Кремлем был спущен флаг СССР, взамен него поднят российский триколор. Советский Союз прекратил свое существование.



— президент СССР Михаил Горбачев ушел в отставку, над Кремлем был спущен флаг СССР, взамен него поднят российский триколор. Советский Союз прекратил свое существование. 1993 год — вступила в силу Конституция Российской Федерации.



— вступила в силу Конституция Российской Федерации. 2021 год — в космос запущен телескоп «Джеймс Уэбб».

Золотое зеркало: лучший телескоп Земли заглянет в прошлое вселенной Запуск телескопа James Webb — одно из важнейших событий для мировой астрономии. Ожидается, что... 25 декабря 15:31

close Телескоп «Джеймс Уэбб» NASA

Дни рождения и юбилеи 25 декабря

В 1878 году родился Луи Шевроле — автогонщик и один из создателей автомобильной марки Chevrolet.



— автогонщик и один из создателей автомобильной марки Chevrolet. В 1887 году родился Конрад Хилтон — предприниматель, основатель сети отелей Hilton.



— предприниматель, основатель сети отелей Hilton. В 1899 году родился Хамфри Богарт — американский актер, лауреат премии «Оскар», звезда фильма «Касабланка».



— американский актер, лауреат премии «Оскар», звезда фильма «Касабланка». В 1925 году родился Карлос Кастанеда — американский писатель, один из ярчайших мыслителей эзотерической, мистической и оккультной направленности.



— американский писатель, один из ярчайших мыслителей эзотерической, мистической и оккультной направленности. В 1938 году родился Аркадий Хайт — писатель-сатирик и сценарист мультфильмов «Ну, погоди!» и «Кот Леопольд».



— писатель-сатирик и сценарист мультфильмов «Ну, погоди!» и «Кот Леопольд». В 1940 году родился Левон Оганезов — пианист, композитор и телеведущий, народный артист РФ.



— пианист, композитор и телеведущий, народный артист РФ. В 1946 году родился Джимми Баффетт — американский музыкант, певец в стиле кантри-рок. Был посмертно включен в Зал славы рок-н-ролла.



— американский музыкант, певец в стиле кантри-рок. Был посмертно включен в Зал славы рок-н-ролла. В 1971 году родился Владислав Галкин — российский актер, заслуженный артист РФ, прославившийся ролями в фильме «В августе 44-го…», сериалах «Дальнобойщики», «Мастер и Маргарита», «Диверсант».

close Владислав Галкин в сериале «Котовский» (2009) kino-teatr.ru

Кто отмечает дни рождения

79 лет исполняется Раисе Мухаметшиной — актрисе и артистке эстрады, известной по озвучке Гайки в мультсериале «Чип и Дейл спешат на помощь».



— актрисе и артистке эстрады, известной по озвучке Гайки в мультсериале «Чип и Дейл спешат на помощь». 71 год исполняется Энни Леннокс — певице и участнице дуэта Eurythmics, обладательнице «Оскара», «Золотого глобуса» и четырех «Грэмми».

close Певица Энни Леннокс во время выступления в составе дуэта Eurythmics, июнь 1987 года imago stock&people/Global Look Press