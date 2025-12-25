Путин принял в Кремле представителей бизнеса

Путин провел в Кремле встречу с бизнесменами при участии Набиуллиной

Президент РФ Владимир Путин встретился накануне поздно вечером в Кремле с представителями бизнеса, сообщил ТАСС пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что встреча имела «исключительно деловой и прикладной характер». В ней участвовали главы частных компаний и предприятий с госучастием, а также представители экономического и соцблоков правительства, администрации президента и руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Участниками поднимались такие вопросы, как демографическая ситуация в стране, политика, которую ведут компании, направленная на поддержку рождаемости, инвестиционная активность компаний», — перечислил Песков некоторые из тем.

Он добавил, что глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин пригласил главу государства на 35-й съезд организации весной будущего года.

До этого Песков рассказал, что послание Путина Федеральному собранию состоится, когда глава государства сочтет это необходимым. В 2025 году обращения не будет, но оно будет оглашено «своевременно». Это зависит от графика политика и готовности содержания послания.

Ранее Песков объяснил закрытый формат встречи Путина с бизнесом.