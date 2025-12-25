На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитики выяснили, как часто россияне арендуют жилье на новогодние праздники

Большинство россиян арендуют на новогодние праздники апартаменты
Roman Mikhailiuk/Shutterstock/FOTODOM

Росгосстрах и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Газете.Ru», как часто россияне арендуют жилье на период новогодних каникул.

Спрос на бронирование с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года остался таким же, каким был в этот период в прошлом году. При этом на новогодние праздники жилье арендуют в два раза чаще, чем на первую и вторую половину декабря.

При выборе жилья из объектов размещения без звезд россияне чаще выбирают апартаменты — на них приходится 60% всех бронирований. Целый дом на праздники снимают лишь 28% туристов. Обычно квартиры арендуют компании из 3–4 человек, а в коттеджи, виллы и дома заселяются по 5 человек, оформляя бронирование на 2 или 4 дня. Средняя цена за ночь на жилье в этот период составила 13 600 рублей.

Самыми популярными направлениями для отдыха на новогодних каникулах стали: Санкт-Петербург (16,9%), Москва (12,9%), Адлер (8,5%), Калининград (3,1%), Нижний Новгород (2,9%), Казань (2,8%), Пятигорск (2,5%), Тюмень (2,4%), Сочи (2,2%) и Геленджик (1,9%).

Согласно данным Росгосстраха, продажи коротких полисов страхования жилья напрямую связаны с сезонностью. По квартирам пики оформления страховок пришлись на март и сентябрь 2025 года, а также на декабрь 2024 года, что связано с подготовкой к новогодним поездкам и локальными сезонными всплесками. По домам спрос растет перед новогодними праздниками и весной, после чего продажи держатся на одном уровне.

«В праздничный период россияне часто арендуют жилье, чтобы собраться с друзьями и семьей в новой обстановке и отметить Новый год. В этот период рисков для имущества становится больше: в порывах веселья часто разбивается техника или мебель, случаются возгорания из-за неисправности гирлянд, а также именно в зимние праздники увеличивается шанс затопления соседей. По нашей статистике видно, что интерес к краткосрочным полисам страхования растет именно в праздничные периоды, в том числе — перед новогодними каникулами», — прокомментировала Юлия Серова, начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности.

Ранее россиянам напомнили о мошенниках, предлагающих снять квартиру или дом на Новый год.

