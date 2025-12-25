В Кремле ответили, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию (парламент РФ, состоит из Госдумы и Совфеда. — «Газета.Ru») состоится, когда глава государства сочтет это необходимым, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что в 2025 году обращения не будет, но оно будет оглашено «своевременно». Это зависит от графика политика и готовности содержания послания.

В последний раз российский лидер обращался к Федеральному собранию России в феврале 2024 года. Церемония прошла в столичном Гостином дворе. Глава государства зачитывал текст два часа и шесть минут — это рекорд продолжительности подобных обращений. В своем выступлении он коснулся спецоперации на Украине, объявил о пяти новых нацпроектах и призвал вставать на лыжи.

Послание к Федеральному собранию — это программный документ, отражающий то, как глава государства видит дальнейшее развитие страны.

В нем есть положения о политике, экономике и идеологии РФ, а также конкретные предложения по поводу законотворческой работы парламента.

