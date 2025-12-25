На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Песков: Путин огласит послание к Федеральному собранию, когда сочтет необходимым
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию (парламент РФ, состоит из Госдумы и Совфеда. — «Газета.Ru») состоится, когда глава государства сочтет это необходимым, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что в 2025 году обращения не будет, но оно будет оглашено «своевременно». Это зависит от графика политика и готовности содержания послания.

В последний раз российский лидер обращался к Федеральному собранию России в феврале 2024 года. Церемония прошла в столичном Гостином дворе. Глава государства зачитывал текст два часа и шесть минут — это рекорд продолжительности подобных обращений. В своем выступлении он коснулся спецоперации на Украине, объявил о пяти новых нацпроектах и призвал вставать на лыжи.

Послание к Федеральному собранию — это программный документ, отражающий то, как глава государства видит дальнейшее развитие страны.
В нем есть положения о политике, экономике и идеологии РФ, а также конкретные предложения по поводу законотворческой работы парламента.

Ранее госсекретарь США пошутил об «Итогах года» с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами