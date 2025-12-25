В порту Темрюка после атаки беспилотников начался пожар

Атака беспилотников привела к возгоранию двух резервуаров с нефтепродуктами в порту Темрюка. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Пожар, общая площадь которого составляет около 2 тыс. кв. метров, тушат 70 человек, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по региону, и 18 единиц специальной техники.

На месте также работают специальные и экстренные службы. По предварительным сведениям, пострадавших нет.

24 декабря сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили над девятью регионами страны 29 беспилотников ВСУ самолетного типа.

22 декабря стало известно, что в порту Тамань в результате атаки дронов были повреждены два пирса, столько же танкеров и один из подводящих трубопроводов. Кроме того, при падении обломков сбитых беспилотников пострадали два резервуара на территории гавани.

Ранее украинские беспилотники атаковали предприятия в Самарской области.