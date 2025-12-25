На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польские чиновники попытались захватить здание консульства России в Гданьске

Polsat: чиновникам в Гданьске не удалось захватить здание консульства России
Генеральное консульство России в Гданьске

Польские чиновники предприняли неудачную попытку захватить здание российского консульства в Гданьске. Об этом сообщает телеканал Polsat.

По словам главы пресс-службы мэрии Гданьска Изабелы Козицкой-Прус, городские чиновники попытались принять в собственность здание, но им никто не открыл двери. Козицкая-Прус подчеркнула, что все действия в отношении здания российского консульства мэрия осуществляет, консультируясь с министерством иностранных дел Польши.

22 декабря стало известно, что прекратило работу российское генеральное консульство в Гданьске. Таким образом, теперь консульское обслуживание граждан России и иностранцев на территории Польши возможно лишь в консульском отделе посольства в Варшаве.

В ноябре министерство иностранных дел Польши потребовало от Москвы закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ в Гданьске. Как сообщил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, четыре дипломата и технический персонал должны будут покинуть Польшу до 23 декабря. Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что решение связано с совершенным украинцами актом диверсии на железной дороге, к которому якобы причастна Москва. Россия уже заявила, что ответит на действия Варшавы, сократив дипломатическо-консульское присутствие Польши на своей территории. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД заявили о закрытии генконсульства Польши в Иркутске.

