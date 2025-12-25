На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как сохранить живую новогоднюю ель

Биолог Шихов: добавки в воду позволят живой новогодней ели лучше сохраниться
Creative Nina/Shutterstock/FOTODOM

В случае приобретения живой ели ее нужно постепенно вводить в климатические условия помещения и установить за три-пять дней до Нового года, посоветовал в комментарии RT доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета Сергей Шихов.

По его словам, это предотвратит осыпание иголок с веток и сохранит внешний вид дерева. Кроме того, перед установкой основание ели нужно подрезать на два-три сантиметра, а само дерево должно стоять в обычном ведре или на подставке с емкостью для воды.

«Можно добавить 25–50 мл глицерина для сохранения влаги, одну таблетку ацетилсалициловой кислоты и 50 г сахара или использовать специальные растворы из хозяйственного магазина», — добавил Шихов.

До этого химик Андрей Дорохов рассказал, что запах хвои живой елки помогает снять стресс и уничтожить в воздухе опасные бактерии и грибки. Кроме того, некоторые летучие соединения в аромате обладают противовоспалительным эффектом.

Россиянам напомнили о штрафе за сруб елки.

