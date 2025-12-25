На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как Буш-младший оценил речь Путина в Мюнхене

The National Security Archive: Буш-младший хвалил речь Путина в Мюнхене
true
true
true
close
Itsuo Inouye/AP

Архив национальной безопасности (The National Security Archive) США опубликовал стенограммы разговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Джорджем Бушем – младшим в 2001–2008 годах.

В диалоге с Путиным про его речь в Мюнхене Буш-младший заявил, что ценит в президенте РФ то, что он «не побоялся сказать все это НАТО», а люди его внимательно слушали и не сомневались в представленной позиции.

«Это было хорошее выступление», — сказал тогда бывший президент США.

Буш-младший также заверил Путина, что риск столкновения США и РФ отсутствует, а интересы Москвы связаны с интересами государств Запада.

Весной бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм предположил, какой будет граница между Россией и Североатлантическим альянсом. Он отметил, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее время точно, однако этого и вовсе может не произойти. В целом он уверен, Россия и НАТО смогут прийти к соглашению по вопросу определения расширения альянса.

Ранее экс-помощник Буша Грэм предложил контроль перемирия на Украине без миротворцев.

