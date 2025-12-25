Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в Латинской Америке

Трамп: США будут бороться с наркокартелями в Латинской Америке на суше

Президент США Дональд Трамп во время поздравления американских военных с католическим Рождеством анонсировал наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке. Выступление политика транслировал Fox 9.

Глава государства отметил, что США удалось на 96% уменьшить морской наркотрафик из региона.

«Сейчас мы пытаемся понять, кто составляет оставшиеся 4%, потому что в остальном мы практически полностью перекрыли поток», — сказал он.

Политик добавил, что дальнейшие усилия будут направлены на борьбу с наркокартелями на суше.

До этого СМИ узнали, что Белый дом приказал войскам США сосредоточиться на соблюдении блокады венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев. При этом основное внимание уделяется санкционному экономическому давлению на правительство венесуэльского лидера Николаса Мадуро, хотя существуют и «военные варианты».

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми».

Американский лидер пообещал, что военная активность страны вокруг Венесуэлы будет усиливаться: США «не позволят преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред» Америке, а также завладеть нефтью, землей или любыми другими активами, которые «должны быть немедленно возвращены».

Ранее в партии Трампа выступили против вторжения в Венесуэлу.