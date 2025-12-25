Врач рассказал, какое количество походов в туалет за день по маленькому должно насторожить

На гиперактивный мочевой пузырь указывает поход в туалет чаще 8 раз в день и ночные позывы, когда за ночь вставать в туалет приходится дважды, об этом «Газете.Ru» рассказал уролог, онколог, профессор, заведующий Урологическим отделением №67 Московского урологического центра (ММНКЦ им. С.П. Боткина) Виген Малхасян.

Гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) – заболевание, проявляющееся учащенным мочеиспусканием и, главное, нетерпимыми позывами, вплоть до недержания мочи.

«При ГАМП мышца мочевого пузыря (детрузор) непроизвольно сокращается с необычной силой и активностью, посылая в мозг ложный сигнал к мочеиспусканию, даже когда мочевой пузырь заполнен незначительно. Главные симптомы ГАМП: мочеиспускание более 8 раз в сутки, ночные позывы (ноктурия), когда приходится вставать в туалет от 2 раз и больше, ургентное недержание мочи, когда не удается добежать до туалета и происходит непроизвольное подтекание», – рассказал уролог.

По словам врача, причины болезни могут быть разными: от неврологических проблем и гормональных нарушений, особенно у женщин в менопаузе, до последствий перенесенных инфекций или просто возрастного изменения эластичности стенок мочевого пузыря. ГАМП нередко сопровождает аденому предстательной железы у мужчин.

«При обнаружении вышеупомянутых симптомов обратиться к врачу-урологу. Доктор подробно опросит вас, осмотрит и назначит обследования. В первую очередь попросит заполнять дневник мочеиспусканий в течение 2–3 дней, в котором вы будете фиксировать время каждого мочеиспускания, объем выделенной мочи, интенсивность позыва, эпизоды недержания, объем и тип выпитой жидкости. Наряду с этим вам назначат общий анализ мочи и посев на флору, УЗИ мочевого пузыря и почек с определением остаточной мочи. Исследования позволяют исключить аденому предстательной железы и оценить состояние органов», – объяснил уролог.

Ранее врач назвал ключевые моменты при выборе матраса.