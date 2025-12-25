Россиянам заранее напомнили, как восстановить здоровье после праздников

Обычно праздничное меню насыщено блюдами с майонезом, сладостями и калорийными угощениями, а питьевой режим зачастую игнорируется. В результате мы ощущаем тяжесть, усталость и нарушение привычного ритма жизни. Как восстановиться после такого питания, «Газете.Ru» рассказала Екатерина Рахматуллина, нутрициолог, фитнес-тренер, амбассадор МИИН (Международный институт интегративной нутрициологии).

Чтобы восстановить здоровье и вернуться к привычному рациону, важно соблюдать несколько простых правил, избегая крайностей. Например, не устраивайте себе голодные игры и не прибегайте к разгрузочным дням. Такой подход может только навредить и замедлить восстановление.

«Обязательно восстановите питьевой режим. Оптимальное количество воды индивидуально и зависит от массы тела, уровня физической активности, климата и состояния здоровья. В среднем следует ориентироваться на 30–40 мл чистой воды на килограмм массы тела, однако при лишнем весе, заболеваниях почек, сердечно-сосудистой системы или повышенном давлении объем жидкости следует корректировать совместно со специалистом. Важно учитывать, что речь идет именно о воде, а не обо всех напитках; также важно равномерно распределять ее в течение дня. Регулярное потребление воды помогает контролировать вес, улучшает пищеварение, поддерживает здоровый метаболизм», — объяснила она.

Кроме того, придерживайтесь принципов здоровой тарелки. Ее структура должна выглядеть так: половина — некрахмалистые овощи и зелень, они насыщают организм витаминами и клетчаткой. Четверть — белки: мясо, рыба, яйца, творог, бобовые или морепродукты. И еще четверть — сложные углеводы: гречка, киноа, булгур, бурый рис или цельнозерновой хлеб.

«Не забывайте включать в рацион ферментированные продукты, такие как кефир, йогурт и простоквашу. Они улучшают микрофлору кишечника, что особенно важно после переедания», — заявила эксперт.

Несмотря на праздники, помните, что ужинать следует за 2–3 часа до сна, отдавая предпочтение легким блюдам с белком и овощами. Это способствует хорошему сну и облегчает пищеварение. Не менее важно минимизировать потребление пищевого мусора: чипсов, сухариков, сладостей и газированных напитков. Лучше выбирать натуральные продукты и свежие овощи.

«И, наконец, — не забывайте о движении. Не стоит сразу же после праздников изматывать себя тяжелыми тренировками. Все постепенно, если вы пришли в тренажерный зал, не стоит брать сразу свои рабочие веса. Снизьте нагрузку на 40 % от привычного. Больше гуляйте, это поможет активизировать обмен веществ и снизить стресс для организма», — посоветовала она.

Следуя этим рекомендациям, можно легко и без лишних стрессов вернуться к привычному режиму питания и чувствовать себя хорошо.

Ранее россиян предупредили, почему нельзя опохмеляться 1 января.