На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У Трампа в канун Рождества заметили синяки

РИА Новости: Трамп в канун Рождества появился с синяками на обоих запястьях
true
true
true
close
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп появился на публике с синяками на обоих запястьях. Об этом сообщает РИА Новости.

В канун Рождества Трамп отвечал на телефонные звонки детей, которые набирали на горячую линию Северо-американского командования Пентагона (NORAD), чтобы задать вопросы об упряжке Санта-Клауса.

«На правой руке Трампа было заметно большое красное пятно, которое попытались скрыть тональным кремом», — говорится в публикации.

14 ноября сообщалось, что Трамп вновь попытался скрыть синяк на правой руке с помощью тонального крема.

В сентябре в сети появились фотографии Трампа с официального приема у короля Великобритании Карла III, на которых видно, что пятно на руке американского лидера замазано тональным кремом.

В июле стало известно, что Трамп прошел медицинский осмотр после того, как СМИ обратили внимание на синяк на его руке. В Белом доме заявили, что у президента США обнаружили хроническую венозную недостаточность, однако он чувствует себя «отлично». Гематомы, которые замечают у американского лидера с начала года, там объяснили постоянными рукопожатиями и побочными эффектами аспирина, который Трамп принимает в рамках «стандартной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США нашли новое подтверждение «болезни» Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами