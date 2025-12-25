У Трампа в канун Рождества заметили синяки

РИА Новости: Трамп в канун Рождества появился с синяками на обоих запястьях

Президент США Дональд Трамп появился на публике с синяками на обоих запястьях. Об этом сообщает РИА Новости.

В канун Рождества Трамп отвечал на телефонные звонки детей, которые набирали на горячую линию Северо-американского командования Пентагона (NORAD), чтобы задать вопросы об упряжке Санта-Клауса.

«На правой руке Трампа было заметно большое красное пятно, которое попытались скрыть тональным кремом», — говорится в публикации.

14 ноября сообщалось, что Трамп вновь попытался скрыть синяк на правой руке с помощью тонального крема.

В сентябре в сети появились фотографии Трампа с официального приема у короля Великобритании Карла III, на которых видно, что пятно на руке американского лидера замазано тональным кремом.

В июле стало известно, что Трамп прошел медицинский осмотр после того, как СМИ обратили внимание на синяк на его руке. В Белом доме заявили, что у президента США обнаружили хроническую венозную недостаточность, однако он чувствует себя «отлично». Гематомы, которые замечают у американского лидера с начала года, там объяснили постоянными рукопожатиями и побочными эффектами аспирина, который Трамп принимает в рамках «стандартной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

