Синоптик допустил, что уходящий год установит рекорд

Вильфанд: 2025 год в Москве может стать самым теплым в истории наблюдений

Этот год может стать в столице самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик призвал не забегать вперед с выводами, но признал, что год «очень теплый».

«Осень очень теплая, декабрь теплый, вероятность этого (что 2025-й станет самым теплым в истории метеонаблюдений. — «Газета.Ru») существует, но я не гарантирую», — сказал он.

До этого Вильфанд объяснил, что резкое похолодание в столице случилось из-за вторжения с севера холодного антициклона. До этого воздушные массы двигались вдоль северной границы страны с запада на восток и не проникали на юг ее европейской части. А в начале недели туда «вторгся» холодный антициклон. Малооблачная погода усугубила ситуацию.

Научный руководитель Гидрометцентра предупреждал, что в предпраздничный период москвичей ожидают «невероятные чудеса» из-за сильных колебаний температуры. Однако, по его словам, после морозов в середине недели к пятнице, 26 декабря, потеплеет до -1...-6°C, а днем в субботу ожидается около 0°C.

Ранее первый снегопад в Москве оказался одним из самых поздних.