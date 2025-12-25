На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россиян хранят у себя советские елочные игрушки

Виталий Аньков/РИА Новости

Более 60% опрошенных россиян сохранили у себя советские игрушки XX века: 19% оформляют новогоднее дерево исключительно в «старинных» мотивах, а у 45% присутствуют и игрушки позднего периода, и украшения XX века. Таковы результаты опроса, проведенного Национальной системой платежных карт (есть у «Газеты.Ru»).

При этом 24% наряжают елку только современными игрушками. Также 3% выбирают для декора не традиционные украшения, а что-то иное, а 9% и вовсе не наряжают елку.

Среди тех, кто отдает предпочтение украшениям XX века, большинство (86%) получили их по наследству. Еще 6% покупали в специализированных местах продажи винтажных товаров, а 13% — в магазинах. Кроме того, 8% отметили, что получили такие игрушки в подарок от кого-либо.

27% россиян, имеющих елочные украшения, покупают новые каждый год. Еще 29% обновляют новогодние игрушки раз в два-три года, 37% прибегают к таким покупкам только при необходимости, а 7% не обновляют их совсем.

«Чаще всего покупатели обращают внимание на дизайн, цену, качество при выборе елочных игрушек. Чуть реже выбор конкретной игрушки зависит от цветовой гаммы, материала или тематики. Как правило, бренд или страна-производитель не играют роли при выборе, выбирают скорее за оригинальность», — отметила руководитель центра маркетинговых исследований НСПК Анастасия Борисова.

Что касается стилистики новогоднего оформления, 42% отдают предпочтение смешанной стилистике, 26% — старинной и советской эстетике (используя игрушки XX века или дождик), а еще 25% — классике и традиционным вариантам оформления (например, в красно-золотой цветовой гамме). При этом 18% выбирают минимализм и однотонные украшения. Кроме того, 10% поделились, что стараются менять стилистику оформления из года в год.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что россияне готовы потратиться на советские елочные игрушки.

