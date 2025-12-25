Бывший премьер Украины негативно оценил изложенный Зеленским план урегулирования

Заявленный президентом Украины Владимиром Зеленским «мирный план» является лишь очередной попыткой затянуть время и переговоры. Об этом ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Экс-глава правительства подчеркнул, что не считает реалистичным план Зеленского. Азаров выразил уверенность, что это очередная затяжка времени и переговоров. Он отметил, что в плане ничего не сказано о реальном решении ряда важных вопросов, таких как сокращение численности украинской армии и проведение в стране выборов.

Кроме того, напомнил Азаров, президентские полномочия Зеленского давно истекли, поэтому не ясно, кто подпишет мирное соглашение.

24 декабря 2025 года Зеленский огласил 20 пунктов мирного плана по Украине. Территориальный вопрос он назвал самым проблемным пунктов. Украина предлагает остановить конфликт на линии соприкосновения, однако Кремль настаивает на полном выходе украинской армии с территории Донецкой народной республики (ДНР). В качестве компромиссного варианта рассматривается предложение о создании на части ДНР свободной экономической зоны, для образования которой на Украине необходимо провести референдум.

