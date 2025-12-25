Всероссийский Дед Мороз назвал три самых желанных для мужчин подарка

РИА Новости: мужчины в РФ просят у Деда Мороза карьерный рост, зарплату и авто

На Новый год мужчины чаще всего просят большую зарплату и карьерный рост, сообщил в интервью РИА Новости Всероссийский Дед Мороз.

Он также упомянул, что в списке их новогодних желаний есть автомобиль.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» ответил на вопрос, как встретить Новый год настоящему патриоту. Он считает, что для большинства россиян подойдет «советская классика» — салат оливье, фильм «Ирония судьбы» и обращение президента.

А зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов разрешил смотреть фильмы про Гарри Поттера на Новый год. Депутат пояснил, что просмотр картин о волшебнике не помешает патриотам праздновать Новый год: главный герой напоминает «простого русского пацанчика», Гермиона — пионерку, а Рон цветом волос — «некоторых депутатов Госдумы».

Ранее в Госдуме объяснили, могут ли россияне дарить подержанные подарки.