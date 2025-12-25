На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

S7 получила новый штраф за нарушение прав пассажиров

Авиакомпанию S7 Airlines повторно оштрафовали на 30 тыс. руб. за овербукинг
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Авиаперевозчика S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») оштрафовали на 30 тыс. руб. за отказ в перевозке пассажиров. Об этом сообщает в Telegram-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В ведомстве выяснили, что летом 2025 года при организации стыковочных рейсов в Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург 16 человек не смогли вылететь, так как число зарегистрированных пассажиров оказалось больше количества мест на борту лайнеров.

В посте уточняется, что компанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ («Оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно»).

В январе этого года авиакомпанию уже штрафовали по этой статье. Тогда ее привлекли к ответственности за то, что в августе 2024-го S7 не предоставила горячее питание пассажирам самолета, который летел «более пяти часов» из Братска в Москву.

Ранее супруги отсудили у российской авиакомпании деньги за то, что их рассадили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами