S7 получила новый штраф за нарушение прав пассажиров

Авиаперевозчика S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») оштрафовали на 30 тыс. руб. за отказ в перевозке пассажиров. Об этом сообщает в Telegram-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В ведомстве выяснили, что летом 2025 года при организации стыковочных рейсов в Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург 16 человек не смогли вылететь, так как число зарегистрированных пассажиров оказалось больше количества мест на борту лайнеров.

В посте уточняется, что компанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ («Оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно»).

В январе этого года авиакомпанию уже штрафовали по этой статье. Тогда ее привлекли к ответственности за то, что в августе 2024-го S7 не предоставила горячее питание пассажирам самолета, который летел «более пяти часов» из Братска в Москву.

Ранее супруги отсудили у российской авиакомпании деньги за то, что их рассадили.