проект

Выйти
Удалить свои данные
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Как зимой ухаживать за кожей после 50 лет, рассказал врач

Врач Лиджиева: после 50 лет зимой в уход за кожей нужно ввести церамиды

true
true
true
close
Andrzej Rostek/Shutterstock/FOTODOM

После 50 лет в уход за кожей важно ввести церамиды для восстановления нарушенного липидного баланса, предотвращения потери влаги и предупреждения раздражения, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Баира Лиджиева.

Церамиды — это липиды, которые естественным образом присутствуют в верхних слоях кожи и входят в состав клеточных мембран и водно-липидной мантии эпидермиса. Они отвечают за упругость и эластичность кожи, ее устойчивость к негативным внешним факторам. В косметике используются синтетические церамиды — они практически идентичны натуральным, но создаются искусственным путем.

После 40–50 лет наша кожа начинает терять упругость и способность удерживать влагу. Потеря упругости обусловлена снижением уровня коллагена. А уменьшение способности удерживать влагу обусловлено снижением образования эластина, что и приводит к повышенной сухости и вялости кожи. Уменьшается подкожно-жировая клетчатка, особенно на лице: кожа становится тонкой и менее упругой. Увеличивается количество морщин. В холодный период для кожи необходимо правильно подобрать уход для возрастной кожи из-за воздействия низкой температуры и ветра.

«В зимнее время, чтобы минимизировать влияние низких температур, необходимо соблюдать некоторые правила: за 20–30 минут до выхода на улицу наносить жирный крем. Важно обращать внимание на состав средств, избегать таких компонентов, как спирт или ароматизаторы, использовать кремы с натуральными маслами и витаминами для укрепления липидного барьера кожи. В состав увлажняющих средств должны обязательно входить гиалуроновая кислота для увлажнения и церамиды для восстановления защитного барьера кожи», — объяснила врач.

Косметика должна быть гипоаллергенной. Улучшить упругость и тонус помогает использование вечером сывороток. Рекомендуется использование эмолентов — это увлажняющие и смягчающие средства. В холодное время года можно использовать средства на мазевой основе (более жирные).

«Для поддержания кожи в хорошем состоянии недостаточно только наружных средств. Необходимо соблюдать водный баланс, недостаток воды в организме способствует обезвоживанию кожи, морщины становятся глубже. В рацион необходимо включать продукты, богатые антиоксидантами, белками, омега-3 — жирными кислотами, витаминами группы В. Во время отопительного сезона желательно использовать увлажнители воздуха. Также важно и в зимнее время года при нахождении на солнце пользоваться фотозащитными средствами», — заключила специалист.

Ранее россиян предупредили об опасности виртуальных друзей для подростков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами