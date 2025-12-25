Как зимой ухаживать за кожей после 50 лет, рассказал врач

После 50 лет в уход за кожей важно ввести церамиды для восстановления нарушенного липидного баланса, предотвращения потери влаги и предупреждения раздражения, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Баира Лиджиева.

Церамиды — это липиды, которые естественным образом присутствуют в верхних слоях кожи и входят в состав клеточных мембран и водно-липидной мантии эпидермиса. Они отвечают за упругость и эластичность кожи, ее устойчивость к негативным внешним факторам. В косметике используются синтетические церамиды — они практически идентичны натуральным, но создаются искусственным путем.

После 40–50 лет наша кожа начинает терять упругость и способность удерживать влагу. Потеря упругости обусловлена снижением уровня коллагена. А уменьшение способности удерживать влагу обусловлено снижением образования эластина, что и приводит к повышенной сухости и вялости кожи. Уменьшается подкожно-жировая клетчатка, особенно на лице: кожа становится тонкой и менее упругой. Увеличивается количество морщин. В холодный период для кожи необходимо правильно подобрать уход для возрастной кожи из-за воздействия низкой температуры и ветра.

«В зимнее время, чтобы минимизировать влияние низких температур, необходимо соблюдать некоторые правила: за 20–30 минут до выхода на улицу наносить жирный крем. Важно обращать внимание на состав средств, избегать таких компонентов, как спирт или ароматизаторы, использовать кремы с натуральными маслами и витаминами для укрепления липидного барьера кожи. В состав увлажняющих средств должны обязательно входить гиалуроновая кислота для увлажнения и церамиды для восстановления защитного барьера кожи», — объяснила врач.

Косметика должна быть гипоаллергенной. Улучшить упругость и тонус помогает использование вечером сывороток. Рекомендуется использование эмолентов — это увлажняющие и смягчающие средства. В холодное время года можно использовать средства на мазевой основе (более жирные).

«Для поддержания кожи в хорошем состоянии недостаточно только наружных средств. Необходимо соблюдать водный баланс, недостаток воды в организме способствует обезвоживанию кожи, морщины становятся глубже. В рацион необходимо включать продукты, богатые антиоксидантами, белками, омега-3 — жирными кислотами, витаминами группы В. Во время отопительного сезона желательно использовать увлажнители воздуха. Также важно и в зимнее время года при нахождении на солнце пользоваться фотозащитными средствами», — заключила специалист.

