Предновогодний стресс может привести к обострению синдрома раздраженного кишечника

Врач Сиротенко: в декабре чаще всего обостряется гастрит и другие болезни ЖКТ

fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В декабре и январе количество обращений к гастроэнтерологам растет на 30–40% по сравнению с другими месяцами. Обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в преддверии Нового года происходит чаще всего из-за стресса и неправильного питания, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, заведующая отделением Клиники КИТ в Куркино в Москве Кристина Сиротенко.

«Декабрь традиционно считается одним из самых стрессовых периодов. Опасения «не успеть все» создают психоэмоциональное напряжение. И наряду с погрешностями в питании это оказывает прямое влияние на обострение желудочно-кишечных заболеваний», — отметила доктор.

Стресс активирует симпатическую нервную систему, что приводит к спазмам гладкой мускулатуры, нарушению моторики органов ЖКТ, снижению секреции желудочного сока и ухудшению пищеварения.

«У людей с предрасположенностью к заболеваниям пищеварительной системы это может спровоцировать обострение хронического гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), приступы синдрома раздраженного кишечника (СРК), а при злоупотреблении жирной и жареной пищей — панкреатит или холецистит (воспаление желчного пузыря). Многие пациенты приходят уже с ярко выраженной симптоматикой, что можно было бы предотвратить при рациональном питании и своевременной диагностике», — рассказала врач.

Если вы уже сталкивались с проблемами ЖКТ или в семье есть случаи заболеваний желудка и кишечника, не стоит откладывать обследование до января. Лучше сделать это заранее — еще в декабре.

«Не все симптомы можно списать на «переел». Есть тревожные сигналы организма, при которых стоит показаться врачу. Это длительная боль в животе, особенно если она не проходит после приема спазмолитиков, с сохранением выраженного болевого синдрома. Изжога более 2 раз в неделю, рвота с кровью или черный дегтеобразный стул, постоянное вздутие живота, изменение стула (то понос, то запор) более 2 недель. Если хотя бы один из этих симптомов проявился — не ждите окончания новогодних каникул, а обращайтесь к врачу. Сегодня клиники работают и в праздничные дни», — заключила врач.

Ранее психолог раскрыла секрет, как сформулировать цель на новый год, которая будет достижимой.

