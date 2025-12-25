Посол Азербайджана в РФ рассказал об ожиданиях Баку о решении по трагедии AZAL

Посол Мустафаев: в Баку надеются на справедливое решение по трагедии AZAL

В Баку ожидают завершения расследования катастрофы с участием лайнера Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и надеются на скорейшую выплату компенсаций. Об этом «Ленте.ру» рассказал посол Азербайджана в России Рахман Сагиб оглы Мустафаев.

Он также выразил надежду на то, что виновные в трагедии будут привлечены к ответственности.

«Сделанные 9 октября в Душанбе заявления и достигнутые договоренности являются важным шагом в этом направлении», — отметил дипломат.

Мустафаев добавил, что фундаментальным вопросом отношений Москвы и Баку сегодня является скорейшее и справедливое урегулирование вопросов, связанных с авиакатастрофой.

9 октября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев впервые после обострения отношений между Москвой и Баку встретились в правительственной резиденции в столице Таджикистана. Российский лидер подробно изложил азербайджанскому коллеге обстоятельства крушения самолета Embraer 190 компании AZAL. Путин подчеркнул, что причиной стали пролет украинского БПЛА и технический сбой системы ПВО России. Кроме того, он заверил, что Москва выплатит компенсации семьям жертв и пострадавшим в авиакатастрофе.

Самолет Embraer-190 компании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в числе которых девять россиян. Всего на борту было 16 граждан России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL.