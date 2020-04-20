Почти половина заболевших COVID-19 за сутки в России не имели симптомов

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Почти половина заболевших коронавирусом за последние сутки в России не имели симптомов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России COVID-19 заразились 4 268 человек. Таким образом, число заболевших в стране достигло 47 121.

Доля не имеющих симптомов коронавируса среди вновь заболевших составила 45,3%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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