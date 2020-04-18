СК проверит данные об избиении врача скорой помощи в Кировской области

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Следственный комитет Кировской области инициировал проверку по факту избиения врача и водителя скорой помощи двумя неизвестными. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Следователи уточнили, что инцидент произошел на проспекте России возле дома №16 в Кирово-Чепецке.

Так несколько неизвестных вечером пятницы, 17 апреля, совершили нападение на врача, который выходил из дома после осмотра пациентов.

В настоящее время следователи проводят работу по установлению обстоятельств инцидента для принятия дальнейшего процессуального решения.

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