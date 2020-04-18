Почти 4 тысячи человек заражены коронавирусом в Подмосковье

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В Подмосковье число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 увеличилось почти до четырех тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Так, за сутки было зарегистрировано 428 новых случаев заражения. Общее число инфицированных достигло 3 954 граждан.

Кроме того, жертвами заболевания стали 40 пациентов. Излечились от коронавирусной инфекции в регионе 162 человека.

В оперштабе уточнили, что заболевание зафиксировано в 61 округе Подмосковья.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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