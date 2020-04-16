Два землетрясения произошли у берегов Камчатки

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Два землетрясения зафиксированы в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в более чем 180 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 50 км. За несколько часов до него в том же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2.

В населенных пунктах подземные толчки не ощущались, никто не пострадал, передает агентство со ссылкой на региональное управление МЧС России.

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