В Тамбовской области среди пациентов с COVID-19 оказался трехмесячный ребенок

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В Тамбовской области среди 35 пациентов с коронавирусной инфекцией числится трехмесячный ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости».

По состоянию на 14 апреля в регионе зафиксировано 83 случая заражения коронавирусом.

Отмечается, что из 35 новых заболевших 16 — мужчины, 14 — женщины, также пятеро детей (мальчики: 3 месяца, 9 лет, двое по 12 лет, 17 лет).

Взрослые пациенты - в возрасте от 19 до 79 лет.

Известно, что 11 человек приехали в Тамбовскую область из других регионов, 24 — имели контакт с приехавшими из других регионов или заболевшими. Двое из них госпитализированы с пневмонией.

Самочувствие всех заболевших оценивается как удовлетворительное.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,9 млн.

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