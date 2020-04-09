В Калифорнии арестовали женщину, которая облизывала продукты в супермаркете

<img src="//img.gazeta.ru/files3/819/11818819/anne-pic905-895x505-47513.jpg">

Калифорнийские полицейские арестовали в продуктовом магазине 53-летнюю Дженнифер Уолкер, которая намеренно облизывала товары на полках, сообщает CNN.

По данным правоохранителей, сумма ущерба от испорченных женщиной продуктов составила более $1800. В частности, она облизала несколько ювелирных изделий.

По словам работников магазина, товары больше не подлежат продаже из-за возможного инфицирования коронавирусом.

Суд по делу о вандализма Уолкер назначен на 16 апреля. Ее отпустили под залог в $10 000.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: —В Сыктывкаре мужчина попался на краже 7 кг сыра