Гулявшего с собакой москвича задержали после перепалки с полицией
Мужчину, выгуливавшего собаку на Патриарших прудах в Москве, задержали из-за невыполнения законных требований правоохранителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МВД.
Отмечается, что сотрудники полиции несколько раз предупреждали мужчину о нарушении правил режима самоизоляции. Москвич не реагировал на замечания и начал спорить с правоохранителями.
«Поскольку молодой человек не выполнил законные требования сотрудников полиции и вступил с ними в словесную перепалку, полицейские задержали его и доставили в ОМВД Хамовники», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина несколько часов отказывался давать свои паспортные данные патрульным.
В отношении задержанного составлен административный материал по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
В Москве 30 марта власти ввели режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода в ближайший магазин и аптеку, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома и выноса мусора. До 1 мая в городе также запрещено посещение парков и зон отдыха.
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