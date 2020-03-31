В Белоруссии скончался первый человек от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил первую смерть в стране от коронавируса, пишет газета «Наша Ніва».
Сообщается, что погиб заслуженный артист Белоруссии Виктор Дашкевич. У 75-летнего мужчины была подтверждена пневмония. Как пишет издание, тест на коронавирус показал положительный результат только с третьей попытки. Его жена тоже заболела.
В Белоруссии коронавирусом заразились 152 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 2337, скончались 17 человек.
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