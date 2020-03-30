Адвокатам запретили посещать арестантов в московских СИЗО

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Адвокатам запретили посещать арестантов в московских следственных изоляторах (СИЗО) в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.

Столичные СИЗО перешли на казарменный режим работы, отметил Мельников. Он пояснил, что сотрудники изоляторов работают посменно в течение 14 суток, при этом запрещены свидания и встречи арестантов с адвокатами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились.

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