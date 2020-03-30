Режим самоизоляции в Москве не запрещает въезд в город

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Режим самоизоляции, введенный московскими властями в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, не предусматривает запрет на въезд в город и выезд из него. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

При этом на данный момент предупреждать власти о своем намерении выехать за пределы города не нужно.

«До публикации регламентирующего акта Правительства Москвы никого предупреждать не нужно», – говорится в заявлении.

Кроме того, движение общественного транспорта и работа служб такси не будет ограничена на период действия режима.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились.

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