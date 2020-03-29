Жертвами коронавируса на Украине стали десять человек
На Украине число погибших после заражения коронавирусной инфекцией возросло до 10 человек, сообщает «Страна.ua».
Согласно официальным данным, в стране зафиксировано 475 случаев заражения вирусом. При этом 10 пациентов погибли от осложнений болезни и шестеро — выздоровели.
Ранее стало известно, что США предоставят Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $1,2 млн для борьбы с коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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