В Уфе накажут родителей детей, обнаруженных на концерте с участием свыше 50 человек
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Правоохранители накажут родителей 11 несовершеннолетних, которых обнаружили в ночном клубе Уфы на концерте, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.
Административное наказание понесет также организатор мероприятия, собравший в заведении более 50 человек.
Ранее глава республики запретил мероприятия с численностью выше 50 человек.
По последним данным, число заболевших коронавирусом в России составляет 1 534 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.