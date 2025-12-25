Украинский лидер Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок на пост президента Украины из-за эффективной коммуникации с союзниками на Западе. Об этом заявил советник офиса президента (ОП) Михаил Подоляк, сообщает Telegram-канал «Новости.Live».

«Потому что он [Зеленский] имеет эффективную коммуникацию с нашими партнерами, которые будут максимально нужны Украине на этот переходный период для финансирования и дополнительной милитаризации, и дополнительных безопасных архитектурных форматов», — заявил Подоляк.

По его словам, Зеленский глубоко погружен в материал и может провести страну через временной промежуток от конфликта до его завершения.

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов провести выборы в стране, но с условием обеспечения безопасности голосования.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря отметил, что проживающие в России 5–10 млн украинцев должны иметь право проголосовать на выборах, а также заявил, что Россия «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и отказе от ударов вглубь территории в день голосования.

