Прохожий спас женщину от незнакомца, напавшего на нее в московском парке

РЕН ТВ: в Москве прохожий спас женщину от неизвестного, напавшего на нее в парке

В Москве мужчина спас прохожую от незнакомца, напавшего на нее в парке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в парке Измайлово. Женщина шла по аллее, когда на нее сзади неожиданно набросился неизвестный мужчина, который повалил ее на землю. В этот момент рядом находился другой мужчина, который, увидев это, немедленно бросился на помощь пострадавшей.

Когда злоумышленник понял, что на него движется защитник женщины, он попытался скрыться. Однако мужчина не остановился на это и стал преследовать нападавшего, догнал и повалил на землю, тем самым обездвижив до прибытия полицейских. По словам пострадавшей, злоумышленник собирался физически ее устранить.

