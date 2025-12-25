Два российских подростка спасли женщину от грабителя, забравшись в квартиру по трубе

В Чувашии подростки спасли женщину от грабителя, забравшись в квартиру по трубе

В Чувашии два подростка забрались в квартиру по трубе и спасли женщину от грабителя. Об этом сообщает УМВД России по городу Чебоксары.

Инцидент произошел 21 декабря в поселке Сосновка. Двое подростков в возрасте 16 и 17 лет шли мимо жилого дома и услышали из окна квартиры крики женщины, которая звала на помощь — молодые люди влезли по газовой трубе в жилище.

Внутри они обнаружили 25-летнего ранее судимого пьяного сельчанина, который проник в жилище своей знакомой и избивал ее, требуя деньги. Подростки пресекли действия агрессора и вызвали полицию. Нападавшего они удерживали до прибытия стражей порядка.

Начальник УМВД России по Чебоксарам Александр Темнов вручил юношам благодарности за активную гражданскую позицию и помощь полиции. В отношении нападавшего уже принято процессуальное решение.

Ранее подросток спас бабушку из горящей квартиры и получил знак отличия.