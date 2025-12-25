На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российского майнера будут судить за кражу электричества на 30 млн рублей

В Ингушетии будут судить майнера, укравшего электричество на 30 млн рублей
В Ингушетии перед судом предстанет майнер, который похитил электричество почти на 30 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, житель города Сунжа приобрел оборудование для майнинга криптовалют и установил его в нежилом помещении на улице Энгельса. В период с мая по август он организовал там потребление электричества без договора для работы своей майнинговой фермы. Своими действиями мужчина причинил энергоснабжающей организации ущерб на сумму в 28,5 млн рублей.

Мужчине вменяется совершение преступления по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана в особо крупном размере. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в России предложили ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг.

