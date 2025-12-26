Выявлена удивительная черта людей с повышенной чувствительностью к звукам

Люди с мизофонией — состоянием, при котором отдельные звуки вызывают сильное раздражение и стресс, — часто испытывают повышенную чувствительность не только к шумам, но и к прикосновениям и запахам. К такому выводу пришла международна команда ученых. Работа опубликована в журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

Поводом для исследования стали клинические наблюдения во время испытаний психотерапии мизофонии. По словам ведущего автора работы Мерседес Вулли, участники нередко жаловались на дискомфорт, не связанный напрямую со звуками.

«Во время интервью я стала замечать повторяющийся мотив: многие говорили о неприятных ощущениях от одежды или отдельных запахов. У некоторых было чувство, будто они постоянно ощущают прикосновение ткани к коже и не могут «отключить» это внимание», — пояснила исследовательница.

В исследовании приняли участие 60 взрослых с клинически выраженной мизофонией и 60 человек без этого состояния, сопоставимых по возрасту и полу. Участники прошли структурированные интервью и заполнили стандартизированные опросники, оценивающие как выраженность мизофонии, так и особенности сенсорной обработки — реакции на прикосновения, запахи, вкус и зрительные стимулы.

Результаты показали, что люди с мизофонией в целом отличаются более высокой сенсорной чувствительностью и чаще стараются избегать раздражающих стимулов. При этом стремление к поиску новых ощущений у них выражено слабее. Различий по параметру «низкая регистрация» — то есть склонность не замечать стимулы — обнаружено не было. Это говорит о том, что проблема не в дефиците восприятия, а в его повышенной реактивности.

Около 80% участников с мизофонией сообщили хотя бы об одной неслуховой сенсорной чувствительности. Чаще всего речь шла о тактильных ощущениях, затем — о запахах. Однако в большинстве случаев эти особенности почти не влияли на повседневную активность.

«Люди с мизофонией могут острее реагировать на текстуры или запахи, но именно звуки вызывают наибольшее эмоциональное напряжение и нарушение функционирования», — отметила Вулли.

Авторы также обнаружили, что чем тяжелее проявляется мизофония, тем выше вероятность других сенсорных чувствительностей. Это наблюдалось и у людей без диагноза, но с отдельными мизофониеподобными чертами. По мнению исследователей, такие особенности могут указывать на общую уязвимость сенсорной системы, а не на прямую причину мизофонии.

Ранее ученые раскрыли простой способ вернуть любовь к чтению.