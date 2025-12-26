На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выявлена удивительная черта людей с повышенной чувствительностью к звукам

JPR: мизофония приводит к повышенной чувствительности других органов чувств
true
true
true
close
A.Laule/Global Look Press

Люди с мизофонией — состоянием, при котором отдельные звуки вызывают сильное раздражение и стресс, — часто испытывают повышенную чувствительность не только к шумам, но и к прикосновениям и запахам. К такому выводу пришла международна команда ученых. Работа опубликована в журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

Поводом для исследования стали клинические наблюдения во время испытаний психотерапии мизофонии. По словам ведущего автора работы Мерседес Вулли, участники нередко жаловались на дискомфорт, не связанный напрямую со звуками.

«Во время интервью я стала замечать повторяющийся мотив: многие говорили о неприятных ощущениях от одежды или отдельных запахов. У некоторых было чувство, будто они постоянно ощущают прикосновение ткани к коже и не могут «отключить» это внимание», — пояснила исследовательница.

В исследовании приняли участие 60 взрослых с клинически выраженной мизофонией и 60 человек без этого состояния, сопоставимых по возрасту и полу. Участники прошли структурированные интервью и заполнили стандартизированные опросники, оценивающие как выраженность мизофонии, так и особенности сенсорной обработки — реакции на прикосновения, запахи, вкус и зрительные стимулы.

Результаты показали, что люди с мизофонией в целом отличаются более высокой сенсорной чувствительностью и чаще стараются избегать раздражающих стимулов. При этом стремление к поиску новых ощущений у них выражено слабее. Различий по параметру «низкая регистрация» — то есть склонность не замечать стимулы — обнаружено не было. Это говорит о том, что проблема не в дефиците восприятия, а в его повышенной реактивности.

Около 80% участников с мизофонией сообщили хотя бы об одной неслуховой сенсорной чувствительности. Чаще всего речь шла о тактильных ощущениях, затем — о запахах. Однако в большинстве случаев эти особенности почти не влияли на повседневную активность.

«Люди с мизофонией могут острее реагировать на текстуры или запахи, но именно звуки вызывают наибольшее эмоциональное напряжение и нарушение функционирования», — отметила Вулли.

Авторы также обнаружили, что чем тяжелее проявляется мизофония, тем выше вероятность других сенсорных чувствительностей. Это наблюдалось и у людей без диагноза, но с отдельными мизофониеподобными чертами. По мнению исследователей, такие особенности могут указывать на общую уязвимость сенсорной системы, а не на прямую причину мизофонии.

Ранее ученые раскрыли простой способ вернуть любовь к чтению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами