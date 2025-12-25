Новогодняя елка спалила квартиру российской многодетной семьи

В Магадане в квартире многодетной семьи произошел пожар из-за новогодней елки. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 24 декабря в квартире на четвертом этаже дома на улице Пролетарской — в жилище, предположительно, из-за неисправной гирлянды, вспыхнула новогодняя елка. Это заметила хозяйка.

Пламя распространилось стремительно, быстро заполнив помещение едким дымом. В это время дома находились родители и четверо детей в возрасте от полутора до 11 лет. Женщина с тремя детьми смогла самостоятельно эвакуироваться. Отец семьи вывел четырехлетнего сына на балкон, после чего вернулся в горящую квартиру.

Пожарные, прибывшие через шесть минут, обнаружили мужчину в квартире в бессознательном состоянии. Его передали медикам и госпитализировали с ожогами. После этого спасатели эвакуировали с балкона ребенка с помощью пожарной лестницы. Огонь, распространившийся на 12 квадратных метров, потушили силами 19 человек и пяти единиц техники.

