Названа неочевидная привычка, повышающая риск деменции

Команда ученых под руководством нейробиолога Джеймса Сент-Джона из Университета Гриффита установила возможную связь между повреждением слизистой носа и риском развития нейродегенеративных процессов, напоминающих болезнь Альцгеймера. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Исследователи изучали бактерию Chlamydia pneumoniae — известного возбудителя пневмонии у человека. Ранее ее уже находили в мозге большинства пациентов с поздней формой деменции, однако путь проникновения бактерии в центральную нервную систему оставался неясным.

Эксперименты на мышах показали, что бактерия способна проникать в мозг напрямую через обонятельный нерв, соединяющий носовую полость и мозг. Особенно быстро это происходило в случаях, когда была повреждена носовая эпителий — тонкая защитная ткань в верхней части носовой полости. Такое повреждение может возникать, в том числе, при интенсивном ковырянии в носу или выдергивании волос.

У зараженных мышей уже через 24–72 часа после инфицирования в мозге начинали накапливаться бета-амилоидные белки. Эти молекулы считаются частью иммунного ответа на инфекцию, но именно их скопления (амилоидные бляшки) являются характерным признаком болезни Альцгеймера у человека.

«Мы впервые показали, что Chlamydia pneumoniae может напрямую проникать в мозг через нос и запускать патологические процессы, похожие на болезнь Альцгеймера», — отметил Ст Джон. По его словам, скорость распространения инфекции в нервной системе оказалась неожиданно высокой.

Пока не ясно, является ли накопление амилоида причиной болезни или временной защитной реакцией организма, которая может исчезнуть после устранения инфекции. Кроме того, все ключевые данные получены на животных моделях.

Тем не менее исследование усиливает интерес к гипотезе, согласно которой нейродегенеративные заболевания могут быть связаны не только с возрастом и генетикой, но и с воздействием факторов окружающей среды — в том числе бактерий и вирусов. Ученые планируют продолжить работу уже с участием людей, чтобы проверить, работает ли тот же механизм у человека.

До получения таких данных исследователи советуют избегать повреждений слизистой носа, поскольку она служит важным барьером между внешней средой и мозгом.

