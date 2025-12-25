Швейцарии нужно вести дела с Россией и уважать ее интересы. Об этом в интервью журналу Die Weltwoche заявил швейцарский бизнесмен Тито Теттаманти.

«Мы должны уважать русских и вести с ними дела. Запад совершил ошибку, слишком сильно вмешавшись в дела Украины, чтобы ослабить Россию», — сказал он.

Теттаманти считает, что США «допустили серьезные ошибки во внешней политике», решив поддерживать Украину в конфликте с РФ.

Швейцария не является членом Европейского союза (ЕС) и НАТО, придерживаясь политики постоянного вооруженного нейтралитета, что позволяет ей выступать в роли посредника. При этом она сотрудничает с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира» и участвует в миротворческих миссиях, а также входит в Шенгенскую зону и ЕАСТ для интеграции в европейский рынок без членства в ЕС.

После 2022 года отношения Швейцарии с Россией резко ухудшились: Берн присоединился к санкциям ЕС, заморозил российские активы, запретил трасты, а дипломатическое и экономическое взаимодействие свелось к минимуму.

Ранее сообщалось, что Швейцария может начать поставлять вооружения в зоны конфликтов.