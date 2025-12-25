Москалькова посоветовала Долиной взыскать ущерб с мошенников

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что компенсировать певице Ларисе Долиной ущерб от сделки о продаже квартиры должны обманувшие ее мошенники. Об этом общественница заявила в интервью радио kp.ru.

Москалькова также приветствовала решение Верховного суда по передаче квартиры Долиной покупательнице, заплатившей за него, и указала на необходимость наказания мошенников по закону.

«И хорошо, что Верховный суд принял такое, на мой взгляд, справедливое и правильное решение. Мошенники должны возместить Долиной вред. Надо их найти и наказать — не тех стрелочников, которые сегодня под стражей, а настоящих», — подчеркнула общественница.

25 декабря стало известно, что судебные приставы могут силой выселить певицу Долину из элитной квартиры в Хамовниках, если она не покинет ее добровольно. В то же время адвокат покупательницы жилья, Полины Лурье, заверила журналистов, что ее клиентка вряд ли прибегнет к такому способу получения жилья.

Ранее Долина рассказала, когда покинет спорную квартиру.