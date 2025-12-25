На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший президент Бразилии Болсонару, осужденный на 27 лет, успешно прооперирован

CNN: бывший президент Бразилии Болсонару успешно перенес операцию
true
true
true
close
TV Globo Internacional

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару успешно перенес операцию по удалению паховой грыжи. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

«Все прошло по плану, без осложнений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-президенту Бразилии предстоит процесс реабилитации, включая физиотерапию и профилактику тромбоза.

В конце ноября Болсонару поместили в тюрьму, где он будет отбывать 27-летний срок по делу о попытке организации государственного переворота и руководстве преступным сообществом. Суд вынес приговор экс-главе государства в сентябре. Решение о признании бывшего президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

До вынесения приговора Болсонару был под домашним арестом. Однако 23 ноября экс-президент с помощью паяльника попытался вскрыть электронный браслет. Стражи порядка обнаружили значительные повреждения устройства, заменили его, а политика отправили под стражу. Сам Болсонару заявил, что не пытался сбежать из-под ареста, а электронный браслет повредил под воздействием лекарств.

Ранее стало известно об условиях содержания в тюрьме бывшего президента Бразилии.

