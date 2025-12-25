Брянский пенсионер обогатил мошенников на 14 млн рублей

В Брянске пожилой мужчина доверился аферистам и лишился крупной суммы денег. Об этом сообщает «НашБрянск.ru».

Все началось летом текущего года, когда пожилому мужчине позвонил неизвестный, представившийся якобы сотрудником силовых структур. Злоумышленник заявил, что счета потерпевшего заблокированы, и для их разблокировки необходимо снять и передать наличные.

Поверив аферисту, пенсионер снял со своих счетов почти 9 млн рублей и отдал их прибывшему курьеру преступников. Спустя неделю злоумышленники вновь с ним связались и сообщили, что у брянца якобы кредитные задолженности в различных банках. После этого пенсионер отдал аферистам еще более 5 млн рублей под предлогом «погашения долгов».

Общий ущерб составил около 14 млн рублей. Правоохранители установили и задержали по подозрению в причастности к преступлению 24-летнего жителя Ростовской области, который мог выполнять роль курьера. Решается вопрос об избрании меры пресечения по статье 159 УК РФ. Уголовное дело в отношении организаторов мошеннической схемы выделено в отдельное производство.

Ранее севастопольский настройщик фортепиано отдал мошенникам почти 3 млн рублей.