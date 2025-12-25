Экс-замглавы управления СК РФ обжаловал приговор

Бывший заместитель главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александр Избенко обжаловал приговор за присвоения или растраты на общую сумму 215 млн рублей, по которому он получил десять лет лишения свободны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в суд поступила апелляционная жалоба на приговор. Автором является сам Избенко.

24 декабря Басманный суд признал Избенко виновным в 18 эпизодах присвоения или растраты. Дело было возбуждено в октябре 2023 года. Установлено, что он похищал вещественные доказательства из расследуемых уголовных дел. Деньги и дорогие вещи Избенко хранил в служебном кабинете и у родственников. Впоследствии он купил на них автомобили и недвижимость и оформил на родных. Общий ущерб от деятельности осужденного составил 215 млн рублей.

В конце сентября 2023 года Избенко подал рапорт об увольнении из Следственного комитета России в связи с выходом на пенсию. После этого он стал скрываться от правосудия, но позднее его задержали и арестовали.

Ранее сообщалось, что замглавы оборонного поставщика арестован за мошенничество на 2,4 млрд рублей.